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15 минут назад

МИД РФ: гражданские космические объекты США на Украине могут стать целью ответного удара

ТАССиещё 2

Гражданская космическая инфраструктура в космосе, используемая США и их союзниками в ходе конфликта на Украине, может стать законной целью для ответного удара. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в четверг на круглом столе в Совете Федерации по вопросам милитаризации космоса.

МИД РФ заявил об еще одной законной цели для удара в ходе СВО
Фото: ТАССТАСС

"На профильных международных площадках также отдельно привлекаем внимание к чрезвычайно опасной и выходящий за рамки безобидного использования космических технологий тенденции, отчетливо проявившейся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой инфраструктуры, в военных целях", - отметил он.

"Указываем, что подобная деятельность по сути представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах. Обозначаем, что такая квазигражданская космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", - подчеркнул Воронцов.

Политика,Константин Воронцов,МИД России,Совет Федерации,
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