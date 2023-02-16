Бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову заявил, что при работе над Минскими соглашениями исходил из того, что они не будут выполнены. Об этом Чеснаков сообщил в своем Telegram-канале.

«Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?» — спросил Чеснаков, на что Сурков дал отрицательный ответ.

В сентябре 2013 года Сурков стал помощником президента России и возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. При его посредничестве были заключены первые (в 2014 году) и вторые (в 2015 году) Минские соглашения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что ранее сам заявил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о невыполнимости Минских соглашений.