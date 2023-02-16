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26 минут назад

Сурков признался, что при работе над "Минском-2" не рассчитывал на его выполнение

Газета.Ruиещё 2

Бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову заявил, что при работе над Минскими соглашениями исходил из того, что они не будут выполнены. Об этом Чеснаков сообщил в своем Telegram-канале.

«Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?» — спросил Чеснаков, на что Сурков дал отрицательный ответ.

В сентябре 2013 года Сурков стал помощником президента России и возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. При его посредничестве были заключены первые (в 2014 году) и вторые (в 2015 году) Минские соглашения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что ранее сам заявил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о невыполнимости Минских соглашений.

В офисе Зеленского заявили о смене Россией тактики ведения СВО

Он подчеркнул, что то же самое он сказал президенту РФ Владимиру Путину на первой и последней встрече с ним в «нормандском» формате в 2019 году.

Политика,Видео,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Алексей Чеснаков,Владислав Сурков,Владимир Путин,
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