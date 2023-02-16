Посольство РФ назвало диверсии на "Северных потоках" актом международного терроризма

Пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко прокомментировал заявление официального представителя госдепартамента Неда Прайса о диверсиях на "Северных потоках". Ранее Прайс назвал "полной дезинформацией" утверждения о причастности США к подрывам.

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В заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ, Гиренко назвал весьма показательной несдержанную реакцию Прайса на вопрос журналистов об отношении администрации США к подключению ООН к поиску виновных в беспрецедентной диверсии в Балтийском море.

Дипломат подчеркнул, что Россия не позволит "замотать" ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры, особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах.

"Квалифицируем инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования", - заявил Гиренко. Он добавил, что США, претендующим на роль источника "истины в последней инстанции", не помешало бы перейти от пустых обвинений к делу и, хотя бы попытаться доказать собственную непричастность к разрушению газовых трубопроводов.

Напомним, ранее известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании диверсий на газопроводах. В ней утверждается, что взрывчатку под "Северные потоки" в 2022 году заложили водолазы США.