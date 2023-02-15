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41 минуту назад

Лавров: Запад лжет о произошедшем на «Северных потоках»

Алиса Селезнёва

Запад лжет о терактах на газопроводах «Северный поток» точно так же, как врал России про урегулирование конфликта на основе Минских соглашений и про необходимость их соблюдения. Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал в ходе своего выступления в Госдуме.

«Чего стоят недавние циничные признания бывших руководителей ФРГ и Франции Меркель и Олланда о том, что минский комплекс мер, одобренный Советом Безопасности ООН, был им нужен для того, чтобы выиграть время и позволить Киеву нарастить свой военный потенциал. (…) Говоря по-простому, все нам лгали: как лгут и сейчас, скрывая правду о терактах на "Северных потоках"», - констатировал Сергей Лавров.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» произошли 26 сентября 2022 года. В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления назвать нельзя. Данией, Швецией и Германией было начато расследование инцидента. При этом объединять усилия по поиску виновных в произошедшем они отказались.

В свою очередь Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма, а президент России Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.

Стали известны подробности взрыва на газопроводе «Северный поток»

При этом американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш высказал версию, что взрывчатку под российские газопроводы установили американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops, а спустя три месяца ее активировали норвежцы. В Пентагоне же заявили о непричастности США к подрыву «Северных потоков».

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