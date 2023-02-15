В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
21 минуту назад

Медведев отреагировал на заявления Запада о санкциях фразой о фриках

Lenta.ru

Freak show must go on (Шоу фриков должно продолжаться — прим. «Ленты.ру»). Такой фразой заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на заявления Запада об ущербе России от санкций.

Медведев отреагировал на заявления Запада о новых санкциях фразой о фриках
Фото: 

По словам российского политика, занимающаяся подсчетом ущерба от санкций глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, согласно напоминанию Медведева — бывший гинеколог, привыкла видеть исключительно медицинские объекты.

«Плохо, когда глава Еврокомиссии совсем не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты. Иначе как объяснить, что самый высокопоставленный еэсовский гинеколог калькулирует с нескрываемой радостью убытки России от новой волны санкций, но не считает потери своих компаний», — отреагировал Медведев на высказывание чиновницы ЕСЕС.

Отдельно в этой же публикации политик упрекнул главу Евродипломатии Жозепа Борреля, который призвал ЕС поставлять Украине танки.

«Только так и должен поступать истинный дипломат!» — подытожил зампред Совбеза.

Ранее глава ЕК заявила, что ущерб России от новых санкций может составить до 11 миллиардов евро.

Политика,Дмитрий Медведев,Еврокомиссия,Совет безопасности РФ,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители