Медведев отреагировал на заявления Запада о новых санкциях фразой о фриках

«Плохо, когда глава Еврокомиссии совсем не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты. Иначе как объяснить, что самый высокопоставленный еэсовский гинеколог калькулирует с нескрываемой радостью убытки России от новой волны санкций, но не считает потери своих компаний», — отреагировал Медведев на высказывание чиновницы ЕС ЕС.