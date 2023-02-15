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49 минут назад

Лавров: главной задачей России во внешней политике будет являться борьба с монополией Запада

Ura.Ruиещё 2

Прекращение монополии западных стран на формирование рамок международной жизни является основным компонентом новой концепции российской внешней политики. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров назвал главную задачу России во внешней политике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В новой концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни», — заявил Лавров.

Трансляция выступления министра иностранных дел ведется на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что это будет являться главной задачей России в международной политике.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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