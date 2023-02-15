Лавров назвал главную задачу России во внешней политике

Прекращение монополии западных стран на формирование рамок международной жизни является основным компонентом новой концепции российской внешней политики. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров .

Трансляция выступления министра иностранных дел ведется на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что это будет являться главной задачей России в международной политике.