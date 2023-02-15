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13 минут назад

В Совфеде объяснили назначение внепланового заседания

Lenta.ruиещё 2

Совет Федерации перенес заседание на среду, 22 февраля, чтобы оперативно рассмотреть законы об изменениях в Налоговый кодекс. Об этом заявил сенатор Николай Журавлев, его слова приводятся в Telegram-канале верхней палаты парламента.

В Совфеде объяснили назначение внепланового заседания
Фото: ТАССТАСС

Сенатор уточнил, что Совфед соберется, чтобы оперативно рассмотреть два важных закона, которые связаны с изменениями в бюджетное законодательство.

Анонсировано внеплановое заседание Госдумы и Совфеда

О том, что Государственная Дума и Совет Федерации соберутся на внеплановое заседание в среду, 22 февраля, стало известно 15 февраля. С утра заседание пройдет в нижней палате парламента, днем — в верхней. Впоследствии сенатор Вячеслав Тимченко уточнил, что заседание верхней палаты парламента будет посвящено принятию законов по правовой интеграции новых регионов России.

Политика,Николай Журавлев,Вячеслав Тимченко,Совет Федерации,Госдума,
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