В Совфеде объяснили назначение внепланового заседания

Совет Федерации перенес заседание на среду, 22 февраля, чтобы оперативно рассмотреть законы об изменениях в Налоговый кодекс. Об этом заявил сенатор Николай Журавлев, его слова приводятся в Telegram-канале верхней палаты парламента.
Сенатор уточнил, что Совфед соберется, чтобы оперативно рассмотреть два важных закона, которые связаны с изменениями в бюджетное законодательство.
О том, что Государственная Дума и Совет Федерации соберутся на внеплановое заседание в среду, 22 февраля, стало известно 15 февраля. С утра заседание пройдет в нижней палате парламента, днем — в верхней. Впоследствии сенатор Вячеслав Тимченко уточнил, что заседание верхней палаты парламента будет посвящено принятию законов по правовой интеграции новых регионов России.