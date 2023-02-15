В Совфеде объяснили назначение внепланового заседания

Совет Федерации перенес заседание на среду, 22 февраля, чтобы оперативно рассмотреть законы об изменениях в Налоговый кодекс. Об этом заявил сенатор Николай Журавлев, его слова приводятся в Telegram-канале верхней палаты парламента.

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Сенатор уточнил, что Совфед соберется, чтобы оперативно рассмотреть два важных закона, которые связаны с изменениями в бюджетное законодательство.