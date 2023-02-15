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31 минуту назад

Глава союза староверов заявил о плане папы римского встретиться с Путиным

Мария Иванова

Глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский Франциск хотел бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить свой план мирного урегулирования для России и Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

Папа Римский захотел встретиться с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Севастьянов, поддерживающий переписку с Франциском, рассказал о готовности папы приехать в Москву.

«Как бы мне хотелось поехать в Москву и поговорить с Путиным о плане мирного урегулирования в Европе», - процитировал он письмо папы.

Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев ранее заявил, что Франциск помогает обмену пленными в украинском кризисе.

По словам дипломата, обмен украинских пленных Россия проводит с учетом списков, регулярно составляемых Франциском.

Летом 2022-го папа Франциск выступил с обращением по случаю полугода украинского кризиса.

Он заявил, что множество украинских и российских детей стали сиротами и упомянул Дарью Дугину (автомобиль 29-летней Дугиной, дочери и соратницы российского философа Александра Дугина, был взорван в Подмосковье, она погибла на месте).

После этого папу раскритиковал на Украине, но представители Ватикана подчеркнули, что его слова «следует рассматривать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию».

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