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28 минут назад

Путин поговорил с Алиевым

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры. Главными их темами стали ситуация в регионе Южного Кавказа и развитие торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поговорил с Алиевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Состоялся телефонный разговор Путина с Алиевым. Обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта», — говорится в сообщении.

Также главы государств рассмотрели текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа, отметив важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Кроме того по этому вопросу Путин и Алиев подтвердили «настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне».

Политика,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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