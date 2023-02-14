Путин поговорил с Алиевым

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры. Главными их темами стали ситуация в регионе Южного Кавказа и развитие торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля .

Также главы государств рассмотрели текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа, отметив важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Кроме того по этому вопросу Путин и Алиев подтвердили «настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне».