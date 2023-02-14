Сенатор Алексей Пушков прокомментировал результаты опроса, проведенного компанией Ipsos Group среди жителей европейских стран в возрасте до 75 лет. Он заявил в своем Telegram-канале, что исследование явственно показало огромный разрыв между настроениями правителей стран НАТО и большей части европейцев.

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Отмечается, что Ipsos провел исследование общественного мнения в странах ЕС. В нем приняли участие 19 тыс. взрослых европейцев, чей возраст не превышал 75 лет.

По мнению сенатора, руководители стран Североатлантического альянса встали на путь эскалации конфликта на Украине. Он добавил, что своей политикой они приближают прямое столкновение с Россией.

Вместе с тем, пояснил Пушков, между настроения лидеров западных государств и значительной части европейцев наблюдается значительный разрыв.

В частности, в опросе многие европейцы выбрали пункт «Моей стране следует избежать военного вовлечения в противостояние на Украине».

Его отметили 90% опрошенных жителей Венгрии, 77% итальянцев, 76% немцев. Большая часть британцев (65%) также не желает прямого конфликта с Москвой.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что основной целью существования республики является поражение России, напомнил Пушков. На фоне этого, добавил он, 61% поляков выступил против конфликта с Москвой.