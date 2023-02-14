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1 час назад

Мединского лишили звания профессора

News.ru

Венецианский университет Ка-Фоскари прислал помощнику президента РФ Владимиру Мединскому письмо, в котором сообщил об отзыве звания почетного профессора. Экс-министр культуры, комментируя РБК послание, отметил, что не просил это звание.

Мединского лишили звания профессора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инициативно когда-то присвоили (никого не просил), теперь инициативно отзывают «ввиду того, что профессор Мединский играет первостепенную роль в качестве представителя правительства Российской Федерации во время неприемлемого и кровавого вторжения в суверенную страну», — заявил Мединский.

Ранее стало известно, что Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории. Глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов рассказал, что над книгой будут работать в течение года или «чуть дольше», опираясь на пособия под редакцией Анатолия Торкунова.

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Ранее Мединский заявил, что в стране снимут фильмы об освобождении Донбасса. Он уточнил, что вопросы, связанные с производством кинокартин, будут решаться по завершении спецоперации на Украине. Мединский подчеркнул, что для киноленты подойдет название «Освобождение».

Политика,Анатолий Торкунов,Сергей Кравцов,Владимир Мединский,Минпросвещения России,Правительство РФ,
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