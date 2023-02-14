Мединского лишили звания профессора

Венецианский университет Ка-Фоскари прислал помощнику президента РФ Владимиру Мединскому письмо, в котором сообщил об отзыве звания почетного профессора. Экс-министр культуры, комментируя РБК послание, отметил, что не просил это звание.

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Инициативно когда-то присвоили (никого не просил), теперь инициативно отзывают «ввиду того, что профессор Мединский играет первостепенную роль в качестве представителя правительства Российской Федерации во время неприемлемого и кровавого вторжения в суверенную страну», — заявил Мединский.

Ранее стало известно, что Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории. Глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов рассказал, что над книгой будут работать в течение года или «чуть дольше», опираясь на пособия под редакцией Анатолия Торкунова.