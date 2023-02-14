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17 минут назад

В ГД внесли проект обращения к ООН о расследовании подрыва «Северных потоков»

Елена Прошина

Депутаты внесли в Госдуму проект обращения к Совету безопасности ООН с предложением о проведении международного расследования подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Текст документа размещен в думской электронной базе.

В ГД внесли проект обращения к ООН о расследовании подрыва «Северных потоков»
Фото:  Danish Defence Danish Defence

«Депутаты Госдумы Федерального собрания РФ обращаются к Совету безопасности ООН с предложением о безотлагательном проведении международного расследования преступления, совершенного США 26 сентября 2022 года в Балтийском море», — говорится в тексте.

Там отмечается, что обнародованные 8 февраля 2023 года результаты расследования американского журналиста Сеймура Херша «свидетельствуют о факте совершения военными Соединенных Штатов и их норвежскими пособниками преступной атаки на три ветки» российских газопроводов. Депутаты ГД утверждают, что Белый дом «несет полную ответственность за причинение многомиллиардного ущерба владельцам важнейшей для Евразийского континента энергоинфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов, за долгосрочное пагубное влияние этой атаке на экономическое развитие стран региона в целом и за катастрофический вред экологии».

Они также подчеркнули, что публикация материала Херша должна стать поводом для тщательного международного расследования, наказания виновных и компенсации причиненного ущерба.

В документе предлагается отправить представленное постановление и обращение в ООН, Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею Организацию Договора о коллективной безопасности, Шанхайскую организацию сотрудничества, Африканский парламентский союз, Азиатскую парламентскую ассамблею и другие.

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