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56 минут назад

Путин утвердил порядок вынесения выговоров в ФСБ и МВД

Парламентская газета

Президент России Владимир Путин утвердил порядок премирования и вынесения выговоров в подведомственных ему министерствах. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин утвердил порядок вынесения выговоров в ФСБ и МВД
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Речь идет в том числе о Министерстве внутренних дел, Министерстве иностранных дел, Министерстве обороны, Федеральной службе безопасности, Федеральной Службе Охраны и др.

Указ определяет порядок внесения на рассмотрение президента представления о присвоении чинов или дипломатических рангов, а также о премировании. Так, инициаторами поощрений могут быть глава администрации президента, министры и руководители федеральных служб. Эти же должностные лица могут готовить представления о привлечении к дисциплинарной ответственности подчиненных.

Документ также определяет правила заключения и прекращения служебных контрактов.

«Заключение и прекращение служебных контрактов с отдельными категориями гражданских служащих осуществляются на основании решений президента РФ — соответственно о назначении на должность и об освобождении от должности», — указано в документе.

Политика,Владимир Путин,ФСО России,ФСБ,
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