Путин утвердил порядок вынесения выговоров в ФСБ и МВД

Речь идет в том числе о Министерстве внутренних дел, Министерстве иностранных дел, Министерстве обороны, Федеральной службе безопасности , Федеральной Службе Охраны и др.

Указ определяет порядок внесения на рассмотрение президента представления о присвоении чинов или дипломатических рангов, а также о премировании. Так, инициаторами поощрений могут быть глава администрации президента, министры и руководители федеральных служб. Эти же должностные лица могут готовить представления о привлечении к дисциплинарной ответственности подчиненных.