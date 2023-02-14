Путин утвердил порядок вынесения выговоров в ФСБ и МВД

Президент России Владимир Путин утвердил порядок премирования и вынесения выговоров в подведомственных ему министерствах. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет в том числе о Министерстве внутренних дел, Министерстве иностранных дел, Министерстве обороны, Федеральной службе безопасности, Федеральной Службе Охраны и др.
Указ определяет порядок внесения на рассмотрение президента представления о присвоении чинов или дипломатических рангов, а также о премировании. Так, инициаторами поощрений могут быть глава администрации президента, министры и руководители федеральных служб. Эти же должностные лица могут готовить представления о привлечении к дисциплинарной ответственности подчиненных.
Документ также определяет правила заключения и прекращения служебных контрактов.
«Заключение и прекращение служебных контрактов с отдельными категориями гражданских служащих осуществляются на основании решений президента РФ — соответственно о назначении на должность и об освобождении от должности», — указано в документе.