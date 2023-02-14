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32 минуты назад

Володин поручил обратиться в Генпрокуратуру по поводу возможных поставок топлива Украине

Парламентская газета

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направит запросы в Генпрокуратуру и министерство энергетики в связи с данными о возможных поставках ВСУ топлива с завода компании «Лукойл» в Бургасе. Такое поручение коллегам на пленарном заседании дал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин поручил обратиться в Генпрокуратуру по поставкам топлива Украине
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Эту тему поднял замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он напомнил, что ранее в СМИ появилась информация, что завод компании «Лукойл» в Бургасе поставляет топливо ВСУ через цепочку фирм-посредников. В своем Telegram-канале 24 января парламентарий написал, что Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комитету по энергетике разобраться в этом вопросе. При этом данный завод «дал предсказуемый ответ, что знать не знает, куда направлялись купленные посредниками бензин и дизтопливо с завода в Бургасе».

«Просим комитет по безопасности безотлагательно направить запрос в Генпрокуратуру и Минэнерго, а затем ответ огласить на заседании Государственной Думы», — ответил на высказывание Константина Затулина Вячеслав Володин.

Политика,Константин Затулин,Вячеслав Володин,Лукойл,Госдума,
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