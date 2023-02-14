Володин поручил обратиться в Генпрокуратуру по поставкам топлива Украине

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направит запросы в Генпрокуратуру и министерство энергетики в связи с данными о возможных поставках ВСУ топлива с завода компании «Лукойл» в Бургасе . Такое поручение коллегам на пленарном заседании дал председатель Госдумы Вячеслав Володин .

Эту тему поднял замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он напомнил, что ранее в СМИ появилась информация, что завод компании «Лукойл» в Бургасе поставляет топливо ВСУ через цепочку фирм-посредников. В своем Telegram-канале 24 января парламентарий написал, что Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комитету по энергетике разобраться в этом вопросе. При этом данный завод «дал предсказуемый ответ, что знать не знает, куда направлялись купленные посредниками бензин и дизтопливо с завода в Бургасе».