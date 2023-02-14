В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
1 час назад

Кремль: укрепление ВСУ иностранными наемниками не изменит хода СВО

Ura.Ru

В Кремле убеждены, что укрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранными наемниками не способно изменить хода спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, способно ли это изменить положение в зоне СВО.

Кремль: укрепление ВСУ наемниками не изменит хода СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что наши военные на передовой слышат иностранную речь, это не секрет. Это не события последних дней. Это давно происходит. Способно ли это изменить ход событий? Нет. Не способно. Это может только затянуть события и доставить больше бед народу Украины», — ответил Песков.

The Washington Post сообщает, что США усиливают давление на Украину, требуя успехов на поле боя. Объясняется это приближающимся «поворотным моментом» в противостоянии. В свою очередь полковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о прибытии в зону боевых действий пополнения иностранных наемников из Западной Европы и Польши.

Политика,Андрей Марочко,Дмитрий Песков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители