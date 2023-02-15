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1 час назад

Стало известно время показа послания Путина Федеральному собранию

Lenta.ruиещё 3

Стало известно время показа послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом пишет РИА Новости.

Стало известно время показа послания Путина Федеральному собранию
Фото: 

Сообщается, что послание российского лидера покажут на федеральных каналах 21 февраля в 12:00. Трансляцию будут вести Первый канал, «Россия 1» и НТВ.

Выступление Путина будет длиться один час, после чего в 13:00 на каналах начнется показ других программ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал темы послания главы государства. По его словам, в послании Федеральному собранию президент сделает акцент на специальной военной операции.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Первый канал,
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