Стало известно время показа послания Путина Федеральному собранию

Стало известно время показа послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом пишет РИА Новости.

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Сообщается, что послание российского лидера покажут на федеральных каналах 21 февраля в 12:00. Трансляцию будут вести Первый канал, «Россия 1» и НТВ.

Выступление Путина будет длиться один час, после чего в 13:00 на каналах начнется показ других программ.