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46 минут назад

Постпред Небензя: Минские соглашения - пример провала превентивной деятельности ООН

Российская Газета

Минские соглашения - это пример провала превентивной деятельности Организации Объединенных Наций, уверен постпред России при ООН Василий Небензя.

Небензя: Минские соглашения - пример провала деятельности ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Дело в том, что если бы они добросовестно исполнялись, то не случилось бы того, что сейчас происходит", - сказал постпред в интервью RT.

"И тем, кто говорит, что это началось год назад, что близится годовщина, мы отвечаем так: "У вас неверная хронология. Это началось девять лет назад. Девять лет назад мы умоляли вас прислушаться к нам, но никто этого делать не стал", - подчеркнул Небензя.

В декабре прошлого года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения были заключены лишь для того, чтобы дать Киеву время стать сильнее и приготовиться к противостоянию с Москвой. Бывший французский лидер Франсуа Олланд вслед за Меркель также заявил, что соглашения нужны были для накапливания Украиной военной мощи.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказал о самостоятельном решении не выполнять Минские соглашения.

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