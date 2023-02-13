Небензя: Минские соглашения - пример провала деятельности ООН

"И тем, кто говорит, что это началось год назад, что близится годовщина, мы отвечаем так: "У вас неверная хронология. Это началось девять лет назад. Девять лет назад мы умоляли вас прислушаться к нам, но никто этого делать не стал", - подчеркнул Небензя.