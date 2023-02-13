Небензя: Минские соглашения - пример провала деятельности ООН

Минские соглашения - это пример провала превентивной деятельности Организации Объединенных Наций, уверен постпред России при ООН Василий Небензя.
"Дело в том, что если бы они добросовестно исполнялись, то не случилось бы того, что сейчас происходит", - сказал постпред в интервью RT.
"И тем, кто говорит, что это началось год назад, что близится годовщина, мы отвечаем так: "У вас неверная хронология. Это началось девять лет назад. Девять лет назад мы умоляли вас прислушаться к нам, но никто этого делать не стал", - подчеркнул Небензя.
В декабре прошлого года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения были заключены лишь для того, чтобы дать Киеву время стать сильнее и приготовиться к противостоянию с Москвой. Бывший французский лидер Франсуа Олланд вслед за Меркель также заявил, что соглашения нужны были для накапливания Украиной военной мощи.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказал о самостоятельном решении не выполнять Минские соглашения.