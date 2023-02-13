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1 час назад

Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию

Елена Прошина

Глава МИД РФ Сергей Лавров не приглашен в этом году на Мюнхенскую конференцию по безопасности, сообщил председатель форума Кристоф Хойсген. Об этом пишет РИА Новости.

Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в конференции примут участие первые лица ряда европейских государств, а также «много скандинавов и балтов». Российского министра иностранных дел в этом списке нет. Всего в Мюнхен прибудут 150 политиков и предпринимателей.

Ранее в российском МИД сообщили, что делегация РФ не планировала принимать участие в этом году в форуме. По мнению министерства, данный формат уже утратил свою объективность.

Основной темой конференции в 2023 году станет украинский кризис.

Тем временем, в Германии более 60 организаций выступили против проведения Мюнхенской конференции. По словам немецкого политолога и историка Клауса Шреера, туда съедутся представители НАТО и ЕС, а также высокопоставленные военные. 18 февраля должна пройти демонстрация против проведения форума. Ожидается, что в ней примут участие порядка 2 тыс. человек.

Политика,Кристоф Хойсген,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,ЕС,
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