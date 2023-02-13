Посол в Лондоне допустил новую высылку российских дипломатов

Посол России в Великобритании Андрей Келин не исключает новой высылки дипломатов из Лондона. Об этом он рассказал РИА Новости.

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Глава дипмиссии предположил, что на такой демарш британский Форин-офис может пойти к годовщине начала спецоперации на Украине 24 февраля. «Мы знаем, что подготовка идет, а какие тут будут неприятности, на это еще посмотрим», — сказал он.

9 февраля Келин описал отношения России и Великобритании фразой «действительно близки к нулю». По его словам, архитектура отношений между странами была разрушена по инициативе британской стороны. «Если раньше у нас сохранялись поля взаимодействия в сфере экономики и культуры, то с началом операции на Украине эти части были оборваны», — заявил он.