Путин оценил героизм морпехов в зоне СВО

Президент России Владимир Путин оценил работу морской пехоты в сражениях в зоне специальной военной операции (СВО). Видео интервью с российским лидером в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Фото: ТАСС ТАСС

После заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив Путин рассказал журналистам, что служил в морской пехоте. Кроме того, глава государства прокомментировал работу морских пехотинцев, которую они совершают в настоящем времени.

«Пехота морская работает как следует! Прямо сейчас! Героически сражается морская пехота!» — заявил он.

Путин уточнил, что оценка касается морских пехотинцев Тихоокеанского и Северного флотов.