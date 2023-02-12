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1 час назад

Путин оценил героизм морпехов в зоне СВО

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин оценил работу морской пехоты в сражениях в зоне специальной военной операции (СВО). Видео интервью с российским лидером в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Путин оценил героизм морпехов в зоне СВО
Фото: ТАССТАСС

После заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив Путин рассказал журналистам, что служил в морской пехоте. Кроме того, глава государства прокомментировал работу морских пехотинцев, которую они совершают в настоящем времени.

«Пехота морская работает как следует! Прямо сейчас! Героически сражается морская пехота!» — заявил он.

Путин уточнил, что оценка касается морских пехотинцев Тихоокеанского и Северного флотов.

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Ранее президент Владимир Путин в ходе общения с награжденными Героями России оценил работу авиации в ходе специальной военной операции. По его словам, она «работает очень хорошо и на боевом дежурстве, практически круглосуточно» и вносит существенный вклад в эффективность действий войск.

Политика,Павел Зарубин,Владимир Путин,Агентство стратегических инициатив,
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