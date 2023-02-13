В Госдуме высказались о снятии Ахеджаковой с репертуара «Современника»

Снятие народной артистки России Лии Ахеджаковой с репертуара «Современника» — это решение театра. Так в беседе с «Лентой.ру» прокомментировала ситуацию первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, российская и советская актриса Елена Драпеко.

«Тут даже нечего говорить. Это право художественного руководителя и дирекции театра — снимать или ставить актера. Это решение "Современника"», — заявила Драпеко.

О снятии народной артистки России с репертуара театра «Современник» стало известно 8 февраля. Из репертуара учреждения была убрана последняя постановка с участием Ахеджаковой, проработавшей в театре 50 лет, под названием «Игра в джин». О снятии спектакля артистке рассказал директор «Современника» Юрий Кравец.

Актер и режиссер Александр Молочников, актриса Алена Хмельницкая, а также актриса Мария Миронова осудили снятие Ахеджаковой с репертуара «Современника».