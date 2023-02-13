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1 минуту назад

В Госдуме высказались о снятии Ахеджаковой с репертуара «Современника»

Lenta.ruиещё 4

Снятие народной артистки России Лии Ахеджаковой с репертуара «Современника» — это решение театра. Так в беседе с «Лентой.ру» прокомментировала ситуацию первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, российская и советская актриса Елена Драпеко.

В Госдуме высказались о снятии Ахеджаковой с репертуара «Современника»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Тут даже нечего говорить. Это право художественного руководителя и дирекции театра — снимать или ставить актера. Это решение "Современника"», — заявила Драпеко.

О снятии народной артистки России с репертуара театра «Современник» стало известно 8 февраля. Из репертуара учреждения была убрана последняя постановка с участием Ахеджаковой, проработавшей в театре 50 лет, под названием «Игра в джин». О снятии спектакля артистке рассказал директор «Современника» Юрий Кравец.

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Актер и режиссер Александр Молочников, актриса Алена Хмельницкая, а также актриса Мария Миронова осудили снятие Ахеджаковой с репертуара «Современника».

В октябре 2022 года появилась информация, что «Современник» отменил показ спектакля «Первый хлеб» с участием Ахеджаковой. Позже в Санкт-Петербурге отменили еще одну постановку с участием актрисы — «Мой внук Вениамин».

Политика,Общество,Юрий Кравец,Алена Хмельницкая,Елена Драпеко,Мария Миронова,Александр Молочников,Госдума,
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