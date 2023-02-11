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11 минут назад

Путин наградил сотрудников СМИ и деятелей культуры

Газета.Ruиещё 1

Президент России Владимир Путин наградил сотрудников СМИ и работников культуры, сообщается на официальном портале правовой информации.

Путин наградил сотрудников СМИ и деятелей культуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Награды вручены главному редактору компании «Мир» Радику Батыршину, директору музея Великой Отечественной войны Александру Школьнику и актрисе театра «Школа современной пьесы» Татьяне Васильевой.

Ранее президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества погибшего в Донецке сотрудника Следственного комитета России Евгения Рыбакова. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

30 декабря сообщалось, что во время обстрела в Донецке погиб заместитель руководителя отдела военного следственного управления СК РФ по Объединенной группировке войск, подполковник юстиции Евгений Рыбаков.

Этим же указом глава государства наградил военкора Readovka Анастасию Елсукову орденом Мужества.

Политика,Радик Батыршин,Александр Школьник,Евгений Рыбаков,Татьяна Васильева,Владимир Путин,Следственный комитет,
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