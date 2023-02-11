Путин наградил сотрудников СМИ и деятелей культуры

Президент России Владимир Путин наградил сотрудников СМИ и работников культуры, сообщается на официальном портале правовой информации.
Награды вручены главному редактору компании «Мир» Радику Батыршину, директору музея Великой Отечественной войны Александру Школьнику и актрисе театра «Школа современной пьесы» Татьяне Васильевой.
Ранее президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества погибшего в Донецке сотрудника Следственного комитета России Евгения Рыбакова. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
30 декабря сообщалось, что во время обстрела в Донецке погиб заместитель руководителя отдела военного следственного управления СК РФ по Объединенной группировке войск, подполковник юстиции Евгений Рыбаков.
Этим же указом глава государства наградил военкора Readovka Анастасию Елсукову орденом Мужества.