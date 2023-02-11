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6 минут назад

Абэ описал Путина в своих мемуарах

Lenta.ruиещё 2

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ в своих мемуарах, которые были опубликованы через семь месяцев после его гибели, вспоминал о президенте России Владимире Путине. Об этом пишет РИА Новости.

Абэ описал Путина в своих мемуарах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Путин выглядит холодным, но против ожиданий он искренен и не так уж холоден. Любит черный юмор», — сказал Абэ.

Японский политик в мемуарах вспомнил, что Путин стал президентом в мае 2000 года — месяцем ранее в Японии премьерское кресло занял Есиро Мори, который хотел урегулировать вопрос о принадлежности Южных Курил, но не смог этого сделать, так как пробыл в должности премьера всего год. Как вспоминал Абэ, следующий премьер Японии Дзюнъитиро Коидзуми не был сильно заинтересован в урегулировании российско-японского вопроса, из-за чего отношения между двумя странами ухудшились.

Абэ вспомнил, что первый раз встретился с Путиным во Вьетнаме в ноябре 2006 года на полях АТЭС, а в России впервые побывал в апреле 2013 года во время своего второго премьерского срока. Абэ назвал этот визит отправной точкой для переговоров по территориальному вопросу.

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Мемуары Абэ записала группа журналистов в форме интервью с октября 2020 года по октябрь 2021 года. Мемуары представляют из себя 36 часов записи. На экс-премьера Японии было совершено покушение во время предвыборного митинга 8 июля 2022 года. 41-летний преступник выстрелил в него из самодельного дробовика. Абэ скончался в больнице.

Политика,Дзюнъитиро Коидзуми,Синдзо Абэ,Владимир Путин,АТЭС,
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