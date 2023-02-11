Посол Российской Федерации в Джакарте Людмила Воробьева заявила, что президент России Владимир Путин может посетить Индонезию в 2023 году во время одного из мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает РИА Новости.
"В этом году в Индонезии пройдет ряд важных асеановских мероприятий, в том числе Восточноазиатский саммит. Мы не исключаем – и я тут не могу утверждать на 100%, но мы не исключаем, что, может быть, и Владимир Владимирович Путин приедет в Индонезию", — рассказала Воробьева.
Она выразила сожаление, что в прошлом году визит президента РФ не состоялся. По ее словам, президент Индонезии также может посетить Россию.
Ранее посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) в России Мзувукиле Макетука заявил, что страна ждет президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС и планирует направить ему официальное приглашение. Дипломат также добавил, что место проведения саммита еще не определено, однако встреча лидеров БРИКС может пройти в одном из четырех крупнейших городов ЮАР – Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане или Претории, которая является столицей.