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43 минуты назад

Посол Воробьева: Путин может посетить Индонезию в 2023 году

Газета.Ruиещё 2

Посол Российской Федерации в Джакарте Людмила Воробьева заявила, что президент России Владимир Путин может посетить Индонезию в 2023 году во время одного из мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает РИА Новости.

Путин может посетить Индонезию в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В этом году в Индонезии пройдет ряд важных асеановских мероприятий, в том числе Восточноазиатский саммит. Мы не исключаем – и я тут не могу утверждать на 100%, но мы не исключаем, что, может быть, и Владимир Владимирович Путин приедет в Индонезию", — рассказала Воробьева.

Она выразила сожаление, что в прошлом году визит президента РФ не состоялся. По ее словам, президент Индонезии также может посетить Россию.

Ранее посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) в России Мзувукиле Макетука заявил, что страна ждет президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС и планирует направить ему официальное приглашение. Дипломат также добавил, что место проведения саммита еще не определено, однако встреча лидеров БРИКС может пройти в одном из четырех крупнейших городов ЮАР – Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане или Претории, которая является столицей.

Политика,Людмила Воробьева,Владимир Путин,БРИКС,
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