Путин может посетить Индонезию в 2023 году

"В этом году в Индонезии пройдет ряд важных асеановских мероприятий, в том числе Восточноазиатский саммит. Мы не исключаем – и я тут не могу утверждать на 100%, но мы не исключаем, что, может быть, и Владимир Владимирович Путин приедет в Индонезию", — рассказала Воробьева.