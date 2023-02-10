В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Захарова: интерес к получению гражданства РФ за рубежом остается высоким

Газета.Ruиещё 2

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что за рубежом сохраняется высокий интерес к получению российского гражданства вопреки «дичайшему давлению» на соотечественников. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова: интерес к получению гражданства РФ за рубежом остается высоким
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Если сравнивать количественные показатели обретения гражданства России и выхода из него, то это соотношение свидетельствует о сохранении интереса к российскому гражданству среди наших соотечественников за рубежом», — сказала представитель ведомства.

По ее словам, 2021–2022 годах в российское гражданство было принято 51 430 человек, выбыло 8 361 человека.

Она также напомнила упрощенный порядок получения гражданства Российской Федерации. На такой порядок могут претендовать соискатели, имевшие гражданство СССР, проживающие на территориях бывшего СССР и не получившие новое гражданство после распада СССР.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители