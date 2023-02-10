Захарова: интерес к получению гражданства РФ за рубежом остается высоким

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что за рубежом сохраняется высокий интерес к получению российского гражданства вопреки «дичайшему давлению» на соотечественников. Об этом сообщает ТАСС.

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«Если сравнивать количественные показатели обретения гражданства России и выхода из него, то это соотношение свидетельствует о сохранении интереса к российскому гражданству среди наших соотечественников за рубежом», — сказала представитель ведомства.

По ее словам, 2021–2022 годах в российское гражданство было принято 51 430 человек, выбыло 8 361 человека.