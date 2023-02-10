Путин сменил посла России в Мексике

Президент РФ Владимир Путин назначил Николая Софинского новым послом России в Мексике, а по совместительству - также в Белизе. Соответствующие указы главы государства опубликованы в пятницу.
"Назначить Софинского Николая Всеволодовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мексиканских Соединенных Штатах", - говорится в одном из документов.
Другим указом он назначен послом в Белиз по совместительству.
Еще одним документом от этих должностей освобожден Виктор Коронелли, который занимал их с 2018 года.