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25 минут назад

Путин сменил посла России в Мексике

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин назначил Николая Софинского новым послом России в Мексике, а по совместительству - также в Белизе. Соответствующие указы главы государства опубликованы в пятницу.

Путин сменил посла России в Мексике
Фото: Портал правительства Тульской области/Андрей ЛыженковПортал правительства Тульской области/Андрей Лыженков

"Назначить Софинского Николая Всеволодовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мексиканских Соединенных Штатах", - говорится в одном из документов.

Другим указом он назначен послом в Белиз по совместительству.

Еще одним документом от этих должностей освобожден Виктор Коронелли, который занимал их с 2018 года.

Политика,Виктор Коронелли,Владимир Путин,
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