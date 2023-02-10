Посол Антонов опроверг заявления США о киберпреступниках в России

Заявления американских властей, что Россия дает убежище киберпреступникам, не соответствуют действительности, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

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Дипломат назвал лживыми и безответственными слова Минфина США, что Россия якобы является «тихой гаванью» для киберпреступников.

«Это лишь элемент гибридной войны против России», — цитирует ФАН дипломата.

Антонов напомнил, что на страну в прошлом году обрушилось огромное количество кибератак. При этом из них 50 тысяч удалось отразить.