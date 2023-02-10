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34 минуты назад

Посол Антонов опроверг заявления США о киберпреступниках в России

Газета.Ruиещё 2

Заявления американских властей, что Россия дает убежище киберпреступникам, не соответствуют действительности, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

Посол Антонов опроверг заявления США о киберпреступниках в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат назвал лживыми и безответственными слова Минфина США, что Россия якобы является «тихой гаванью» для киберпреступников.

«Это лишь элемент гибридной войны против России», — цитирует ФАН дипломата.

Антонов напомнил, что на страну в прошлом году обрушилось огромное количество кибератак. При этом из них 50 тысяч удалось отразить.

Большинство из атак производились с американских территорий. Дипломат указал, что для киберпреступников скорее США являются пристанищем.

Политика,Анатолий Антонов,Казначейство США,
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