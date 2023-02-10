Россия назвала условие готовности взаимодействия с Евросоюзом

Россия будет готова взаимодействовать с Европейским союзом ( ЕС ), если в Брюсселе в итоге задумаются о собственной судьбе и самостоятельной роли в многополюсном мире. Такое условие назвал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью «Известиям».

Он признал, что «бизнеса как обычно» с Брюсселем у Москвы уже не получится. По словам замглавы МИД РФ, Евросоюз перестал быть надежным партнером. В частности, он напомнил о «необъяснимой безмятежности» стран ЕС, когдаСША приняли решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также упрекнул их в ненадлежащем расследовании диверсий на «Северных потоках». По мнению замминистра, государства ЕС ведут расследование так, чтобы «концы остались в воде».