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11 минут назад

Путин назвал РФ лучшей страной в мире

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин назвал РФ лучшей страной в мире, но добавил, что еще есть над чем работать.

Соответствующее заявление он сделал во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, передает ТАСС.

«Я обратил внимание вот на что. Вы, когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу. Вы сказали "в других странах лучших в мире" и дальше пошли по тексту. Лучшая в мире страна — это Россия! Надеюсь, что вы оговорились просто», — обратился Путин к гендиректору АНО «Агентства развития профессионального мастерства» Роберту Уразову.

Путин пожелал «всего доброго» уходящим из России брендам

При этом президент отметил, что России еще «есть над чем работать».

Политика,Видео,Роберт Уразов,Владимир Путин,Агентство стратегических инициатив,
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