Путин назвал РФ лучшей страной в мире

«Я обратил внимание вот на что. Вы, когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу. Вы сказали "в других странах лучших в мире" и дальше пошли по тексту. Лучшая в мире страна — это Россия! Надеюсь, что вы оговорились просто», — обратился Путин к гендиректору АНО «Агентства развития профессионального мастерства» Роберту Уразову.