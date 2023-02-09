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57 минут назад

Лавров пожаловался на преследование дипломатами ЕС

Lenta.ru

Дипломаты стран Евросоюза «гоняются по всему миру» за делегацией МИД РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего официального визита в Судан. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров пожаловался на преследование дипломатами ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я слышал про визит пяти или шести западных дипломатов, в том числе представителя Евросоюза. И как я понял, эта же группа была в период или накануне нашего визита в Мавританию. Такое впечатление, что они преследуют нас по следам», — сказал российский дипломат.

По словам Лаврова, тот факт, что европейские дипломаты «с таких нахрапом гоняются по всему миру» свидетельствует о желании Запада внести разлад в отношениях между Россией и ее партнерами.

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Ранее Bloomberg писал, что визит Лаврова в Судан, который совпал с поездкой в страну послов Евросоюза (ЕС) и США, стал неожиданностью для Запада. Отмечалось, что Москва укрепляет сотрудничество с африканскими странами, несмотря на попытки ее изолировать.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Совбез ООН,ЕС,
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