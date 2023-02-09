Лавров пожаловался на преследование дипломатами ЕС

Дипломаты стран Евросоюза «гоняются по всему миру» за делегацией МИД РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего официального визита в Судан. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».
«Я слышал про визит пяти или шести западных дипломатов, в том числе представителя Евросоюза. И как я понял, эта же группа была в период или накануне нашего визита в Мавританию. Такое впечатление, что они преследуют нас по следам», — сказал российский дипломат.
По словам Лаврова, тот факт, что европейские дипломаты «с таких нахрапом гоняются по всему миру» свидетельствует о желании Запада внести разлад в отношениях между Россией и ее партнерами.
Ранее Bloomberg писал, что визит Лаврова в Судан, который совпал с поездкой в страну послов Евросоюза (ЕС) и США, стал неожиданностью для Запада. Отмечалось, что Москва укрепляет сотрудничество с африканскими странами, несмотря на попытки ее изолировать.