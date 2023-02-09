В МИД рассказали об обмене нотами с Украиной через третьи страны

Москва и Киев периодически обмениваются вербальными нотами через свои посольства в третьих странах. Как сообщает RTVI, об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

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Полищук напомнил, что 24 февраля 2022 года Украина в одностороннем порядке разорвал отношения с Россией. В результате дипломатические и консульские учреждения на территории двух стран не работают.

«По отдельным практическим вопросам между нашими странами происходит периодический обмен вербальными нотами через наши посольства в третьих странах», — рассказал дипломат.