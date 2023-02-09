В Кремле высказались о расследовании Херша по «Северным потокам»

В Кремле удивлены тому, что расследование американского журналиста Сеймура Херша по «Северным потокам» не получило в странах Запада широкого распространения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Песков заявил, что представителям СМИ, в том числе и зарубежных, анализируя выступления в США и Вашингтона стоит обращать внимание на «может быть в чем-то спорную, но публикацию» Херша.

«К сожалению, статья широкого распространения не получила в западных СМИ, что не может не вызывать нашего удивления», — сказал Песков.

Напомним, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма, а президент России Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.

Накануне американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о том, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Американский президент Джо Байден решился на диверсию после девяти месяцев обсуждений с командой по нацбезопасности.