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1 час назад

Кремль заявил о неизменности планов СВО

Lenta.ruиещё 2

Западные страны поставками вооружений Киеву ведут к эскалации конфликта на Украине, несмотря на это планы специальной военной операции остаются неизменными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль заявил о неизменности планов СВО
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По мнению пресс-секретаря президента России, из-за западных поставок конфликт становится болезненным и мучительным для Украины.

7 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что США и Запад поставками тяжелого наступательного вооружения пытаются затянуть конфликт на Украине.

Политика,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Минобороны России,
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