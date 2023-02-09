Кремль заявил о неизменности планов СВО

Западные страны поставками вооружений Киеву ведут к эскалации конфликта на Украине, несмотря на это планы специальной военной операции остаются неизменными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По мнению пресс-секретаря президента России, из-за западных поставок конфликт становится болезненным и мучительным для Украины.
7 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что США и Запад поставками тяжелого наступательного вооружения пытаются затянуть конфликт на Украине.