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9 минут назад

Россия пригрозила США последствиями за атаки на «Северные потоки»

Lenta.ru

Для властей США будут последствия после новых данных о причастности Вашингтона к организации атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Этим пригрозил американской стороне замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«По большому счету, вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали, — официальный представитель МИД вчера еще отфиксировала, что у нас никогда не было сомнений в том, что США, возможно, другие натовские страны причастны к этой возмутительной диверсии», — высказался дипломат.

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Рябков отметил, что стремление стран запада затянуть расследование и не допускать к нему российских представителей подтверждало их причастность к диверсии.

«Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона», — заключил он.

Политика,Видео,Сергей Рябков,МИД России,
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