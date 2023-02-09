Россия пригрозила США последствиями за атаки на «Северные потоки»

Для властей США будут последствия после новых данных о причастности Вашингтона к организации атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Этим пригрозил американской стороне замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.
«По большому счету, вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали, — официальный представитель МИД вчера еще отфиксировала, что у нас никогда не было сомнений в том, что США, возможно, другие натовские страны причастны к этой возмутительной диверсии», — высказался дипломат.
Рябков отметил, что стремление стран запада затянуть расследование и не допускать к нему российских представителей подтверждало их причастность к диверсии.
«Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона», — заключил он.