Последний председатель Совета министров РСФСР Силаев умер в 92 года

Силаев родился в 1930 году. После окончания Казанского авиационного института в 1954 году он поступил на Горьковский авиационный завод им. С. Орджоникидзе, где прошел путь от мастера до директора предприятия. В 1974 году Силаев был переведен в аппарат Министерства авиационной промышленности СССР, где работал в должностях заместителя министра и министра авиационной промышленности. С 1985 по 1990 годы занимал должность заместителя председателя Совета Министров СССР, с 1990 по 1991 годы занимал должность председателя Совета Министров РСФСР.