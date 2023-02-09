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13 минут назад

Последний председатель Совета министров РСФСР Силаев умер в 92 года

Газета.Ruиещё 9

Последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев умер в возрасте 92 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Последний председатель Совета министров РСФСР Силаев умер в 92 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"8 февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" в 1970–1974 гг. Иван Степанович Силаев", - говорится в сообщении.

Силаев родился в 1930 году. После окончания Казанского авиационного института в 1954 году он поступил на Горьковский авиационный завод им. С. Орджоникидзе, где прошел путь от мастера до директора предприятия. В 1974 году Силаев был переведен в аппарат Министерства авиационной промышленности СССР, где работал в должностях заместителя министра и министра авиационной промышленности. С 1985 по 1990 годы занимал должность заместителя председателя Совета Министров СССР, с 1990 по 1991 годы занимал должность председателя Совета Министров РСФСР.

Политика,Иван Силаев,ОАК,
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