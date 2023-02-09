Захарова отреагировала на слова премьера Польши о поражении России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram заявление польского премьера Матеуша Моравецкого, назвав его слова саморазрушительными.

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Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Варшава существует ради победы над Москвой. По его словам, поражение России является «одновременно польским и европейским смыслом жизни».

Захарова задалась вопросом, чего в данных рассуждениях больше: глупости или подлости, а также указала, что и то и другое является составляющей «дикой ненависти» Польши к России.

«А она саморазрушительна, как известно. Так держать, Моравецкий. Ваша злоба работает на ваше поражение», — подчеркнула дипломат.