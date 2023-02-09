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52 минуты назад

Небензя прокомментировал поставку Украине западных танков

RT на русском

Поставка Украине 100, 200, 300 западных танков не изменит ситуацию в украинском конфликте, заявил постпред России при СБ ООН Василий Небензя.

Небензя прокомментировал поставку Украине западных танков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, поток западных вооружений не прекратится, пока Киев не «обанкротится на поле боя».

«И если с начала СВО год назад мы уже уничтожили более семи с половиной тысяч имевшихся у Украины или поставленных ей танков, то 100, 200, 300 новых танков погоду, что называется, не сделают», — цитирует РИА Новости Небензю.

Он отметил, что Запад вовлечён в украинский конфликт напрямую.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что первый батальон танков Leopard 2 поставят на Украину в течение следующих трёх-четырёх месяцев.

Политика,Борис Писториус,Василий Небензя,Совбез ООН,
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