Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел оперативного совещания с членами Совета Безопасности страны,об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что глава государства предложил обсудить меры по повышению пожарной безопасности и развитие инфраструктуры.
«Обсуждались, в частности, вопросы развития инфраструктуры, а также меры по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период», — говорится в сообщении.