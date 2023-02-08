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1 час назад

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России

Lenta.ruиещё 6

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел оперативного совещания с членами Совета Безопасности страны,об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что глава государства предложил обсудить меры по повышению пожарной безопасности и развитие инфраструктуры.

«Обсуждались, в частности, вопросы развития инфраструктуры, а также меры по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период», — говорится в сообщении.

Политика,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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