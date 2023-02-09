Глава МИД России Лавров прибыл с рабочим визитом в Судан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в столицу Судана Хартум. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

В Судане Лавров планирует встретиться с главой МИД страны Али ас-Садыком Али, с зампредседателя Суверенного совета Судана Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти) и главой Суверенного совета страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом. В предыдущий раз в Судане Лавров был в 2014 году.