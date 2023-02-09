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1 час назад

Глава МИД России Лавров прибыл с рабочим визитом в Судан

Газета.Ruиещё 3

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в столицу Судана Хартум. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД России Лавров прибыл с рабочим визитом в Судан
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА НовостиПресс-служба МИД РФ/РИА Новости

В Судане Лавров планирует встретиться с главой МИД страны Али ас-Садыком Али, с зампредседателя Суверенного совета Судана Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти) и главой Суверенного совета страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом. В предыдущий раз в Судане Лавров был в 2014 году.

Накануне посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил, что визит Лаврова станет важной вехой в развитии отношений двух стран. Ранее Лавров указал, что бывшие метрополии, которые в прошлом захватывали территории Африки, должны понимать, что мир изменился.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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