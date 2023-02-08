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1 час назад

В России назвали причину прекращения расследования по делу MH17

Lenta.ruиещё 3

Решение международной группы следователей прекратить расследование дела о крушении в Донбассе малазийского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году, объясняется нежеланием раскрывать неудобную правду, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

В России назвали причину прекращения расследования по делу MH17
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Наши специалисты считают, что расследование было проведено необъективно, и абсолютно не было учтено большое количество факторов. Не были опрошены свидетели и не были получены материалы, связанные в том числе с диспетчерской работы Украины. Вывод, что это была российская ракета, необъективен», — заявил Чепа.

Он также добавил, что России важно отреагировать на прекращение расследования и выразить свою позицию.

«Мы однозначно должны высказать мнение обо всем этом процессе, если они его завершают», — считает парламентарий.

Ранее международная группа следователей прекратила расследование дела малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, причиной решения был назван недостаток доказательств для возбуждения новых дел по факту произошедшего.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР. На борту находились 298 человек, все они погибли.

В ноябре 2022 года по итогам заседания суда в Гааге Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубининский и Леонид Харченко были заочно приговорены к пожизненному заключению — их признали виновными к гибели 298 пассажиров самолета. Одного из четырех обвиняемых по делу — Олега Пулатова — суд признал невиновным. В суде объяснили: установить, что Пулатов был причастен к применению зенитно-ракетного комплекса «Бук», невозможно.

Политика,Леонид Харченко,Олег Пулатов,Игорь Гиркин,Алексей Чепа,Комитет госдумы по международным делам,Boeing,
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