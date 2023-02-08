Пленным украинским солдатам предложат легально оставаться в России

В России предлагают создать специальный правовой механизм, который позволил бы пленным украинским солдатам не возвращаться на родину. Об этом «Парламентской газете» рассказала член СПЧ, председатель постоянной комиссии по личным правам Татьяна Мерзлякова.
По ее словам, на такую мысль специалистов навели письма матерей украинских военных.
«У меня, например, у самой имеется подлинное письмо одной украинской мамы, которая просит не возвращать своего сына-военнопленного домой, — рассказала Татьяна Мерзлякова в разговоре с «Парламентской газетой». — При этом его семья согласна на любое наказание — вплоть до тюремного заключения — лишь бы он снова не попал на линию соприкосновения».
Как именно будет выглядеть и работать этот механизм, пока не известно. Однако, по предварительным прикидкам, инициатива должна исходить от самого военнопленного. Далее ее должны рассмотреть в СПЧ или аппарате уполномоченного по правам человека и передать на окончательное согласование в Минобороны.
«Оно же — или некая специальная комиссия в его составе — может инициировать различные проверки заявителей, в том числе по линии спецслужб. Потому что мы прекрасно понимаем, что если не будет «зеленого света» от них, украинскому солдату, даже бывшему, на территории нашей страны придется очень и очень несладко», — констатировала Татьяна Мерзлякова.
В ближайшее время инициативу планируется обсудить с председателем СПЧ Валерием Фадеевым и уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Когда ее примут и одобрят, можно будет начать разработку соответствующего механизма.