Пленным украинским солдатам предложат легально оставаться в России

«Оно же — или некая специальная комиссия в его составе — может инициировать различные проверки заявителей, в том числе по линии спецслужб. Потому что мы прекрасно понимаем, что если не будет «зеленого света» от них, украинскому солдату, даже бывшему, на территории нашей страны придется очень и очень несладко», — констатировала Татьяна Мерзлякова.