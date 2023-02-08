МИД РФ: идея отправить в Карабах миротворцев ООН едва ли реалистична

Директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел Российской Федерации Петр Ильичев заявил, что идея об отправке миротворцев ООН в Карабах едва ли реалистична, задачи по восстановлению мира и безопасности в регионе эффективно решает российский миротворческий контингент. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Алексей Куденко/РИА «Новости» Алексей Куденко/РИА «Новости»

Он отметил, что из международных и иностранных организаций до сих пор в Карабахе работает только Международный комитет Красного Креста, а "гуманитарные агентства ООН разрешение азербайджанцев и армян на доступ в анклав так и не получили, даже для проведения первичной миссии по оценке потребностей".

По его словам, трудности возникают по политической причине. "В этих условиях отсутствия подвижек по налаживанию даже международного гуманитарного содействия Нагорному Карабаху, практическое осуществление идеи об отправке международного миротворческого контингента, что к тому же потребует санкции СБ ООН, едва ли реалистично", — заявил дипломат.