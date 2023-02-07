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25 минут назад

Небензя: конфликт на Украине закончится, когда Запад прекратит прокси-войну против России

ТАССиещё 2

Конфликт на Украине завершится, когда западные страны прекратят прокси-войну против России. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на совместной пресс-конференции с сирийским коллегой Бассамом Саббагом.

Небензя назвал условие для прекращения конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы все надеемся на мир", - подчеркнул российский дипломат. "Когда те, кто продвигает этот [конфликт], прекратят вести прокси-войну против нас при помощи бедных украинцев, которые умирают за них, когда они займут реалистичную позицию относительно наших озабоченностей, которые мы четко обозначили с первого дня, тогда, я думаю, перспектива мира приблизится", - подчеркнул Небензя, отметив, что в данный момент не наблюдается готовности другой стороны к значимому взаимодействию.

Политика,Василий Небензя,ООН,
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