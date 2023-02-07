Небензя назвал условие для прекращения конфликта на Украине

"Мы все надеемся на мир", - подчеркнул российский дипломат. "Когда те, кто продвигает этот [конфликт], прекратят вести прокси-войну против нас при помощи бедных украинцев, которые умирают за них, когда они займут реалистичную позицию относительно наших озабоченностей, которые мы четко обозначили с первого дня, тогда, я думаю, перспектива мира приблизится", - подчеркнул Небензя, отметив, что в данный момент не наблюдается готовности другой стороны к значимому взаимодействию.