В России заявили о деградации Германии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что такие люди, как министр обороны Германии Борис Писториус показывают уровень деградации ФРГ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«До чего же деградировала Германия, если такие люди, как этот Писториус занимают в ее правительстве должность министра. Позор современным немецким политикам. Один "краше" другого», — написал сенатор.
Ранее сообщалось, что Писториус прибыл на Украину с внезапным визитом. В качестве символического подарка Писториус привез и подарил Резникову миниатюрную игрушечную модель танка Leopard 2.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Германии. Во время встречи обсуждалась важность реализации украинской формулы мира для восстановления мира и стабильности в Европе и на планете, а также роль Германии в этом процессе.