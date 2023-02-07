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45 минут назад

В России заявили о деградации Германии

Lenta.ruиещё 1

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что такие люди, как министр обороны Германии Борис Писториус показывают уровень деградации ФРГ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В России заявили о деградации Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«До чего же деградировала Германия, если такие люди, как этот Писториус занимают в ее правительстве должность министра. Позор современным немецким политикам. Один "краше" другого», — написал сенатор.

Ранее сообщалось, что Писториус прибыл на Украину с внезапным визитом. В качестве символического подарка Писториус привез и подарил Резникову миниатюрную игрушечную модель танка Leopard 2.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Германии. Во время встречи обсуждалась важность реализации украинской формулы мира для восстановления мира и стабильности в Европе и на планете, а также роль Германии в этом процессе.

Политика,Борис Писториус,Владимир Зеленский,Владимир Джабаров,Совет Федерации,
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