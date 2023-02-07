Небензя: США лгут о том, что Россия мешала ОЗХО прибыть в сирийскую Думу

США лгут, утверждая, что Россия препятствовала приезду инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийский город Дума в апреле 2018 года, где произошел инцидент с химическим оружием. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
"7 апреля 2018 года печально известная НПО "Белые каски" сообщила о якобы имевшем место инциденте в сирийском городе Дума. Мол, в результате сброса баллонов с хлором погибли несколько десятков человек, а пострадавшие были перевезены в ближайшую больницу. Мало теперь кто помнит о том, что 10 апреля официальный Дамаск направил в ОЗХО приглашение о направлении в город Дума инспекторов, которые сидели в Дамаске и все не выезжали в Думу, - отметил дипломат. - То, что мы препятствовали их визиту, как нам сейчас сказала об этом представитель США, - просто возмутительная ложь".
"14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция в качестве "наказания" за инцидент в Думе нанесли массированный ракетный удар по сирийским гражданским и военным объектам. Иными словами, Париж, Лондон и Вашингтон, не дожидаясь никаких расследований, сами определили виновного и "наказали" его, - сказал Небензя. - Если бы они были заинтересованы в выяснении истины, то не стали бы наносить удары в Сирии в нарушение основополагающих норм и принципов международного права, в результате которых могли быть уничтожены важные для инспекторов улики".