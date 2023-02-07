"7 апреля 2018 года печально известная НПО "Белые каски" сообщила о якобы имевшем место инциденте в сирийском городе Дума. Мол, в результате сброса баллонов с хлором погибли несколько десятков человек, а пострадавшие были перевезены в ближайшую больницу. Мало теперь кто помнит о том, что 10 апреля официальный Дамаск направил в ОЗХО приглашение о направлении в город Дума инспекторов, которые сидели в Дамаске и все не выезжали в Думу, - отметил дипломат. - То, что мы препятствовали их визиту, как нам сейчас сказала об этом представитель США, - просто возмутительная ложь".