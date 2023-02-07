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7 минут назад

Небензя: США лгут о том, что Россия мешала ОЗХО прибыть в сирийскую Думу

ТАСС

США лгут, утверждая, что Россия препятствовала приезду инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийский город Дума в апреле 2018 года, где произошел инцидент с химическим оружием. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Небензя: США лгут о том, что Россия мешала ОЗХО прибыть в сирийскую Думу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"7 апреля 2018 года печально известная НПО "Белые каски" сообщила о якобы имевшем место инциденте в сирийском городе Дума. Мол, в результате сброса баллонов с хлором погибли несколько десятков человек, а пострадавшие были перевезены в ближайшую больницу. Мало теперь кто помнит о том, что 10 апреля официальный Дамаск направил в ОЗХО приглашение о направлении в город Дума инспекторов, которые сидели в Дамаске и все не выезжали в Думу, - отметил дипломат. - То, что мы препятствовали их визиту, как нам сейчас сказала об этом представитель США, - просто возмутительная ложь".

"14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция в качестве "наказания" за инцидент в Думе нанесли массированный ракетный удар по сирийским гражданским и военным объектам. Иными словами, Париж, Лондон и Вашингтон, не дожидаясь никаких расследований, сами определили виновного и "наказали" его, - сказал Небензя. - Если бы они были заинтересованы в выяснении истины, то не стали бы наносить удары в Сирии в нарушение основополагающих норм и принципов международного права, в результате которых могли быть уничтожены важные для инспекторов улики".

Политика,Василий Небензя,ОЗХО,Госдума,ООН,
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