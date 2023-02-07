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1 час назад

Лаврову подарили меч в Мали

Елена Прошина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил меч такуба в качестве подарка во время поездки в Мали. Об этом сообщает РИА «Новости».

Оригинальный подарок Лавров получил от главы МИД Мали Абдулая Диопы. Последний выразил надежду, что Лавров точно запомнит такой подарок.

«Я буду держать его под рукой», – пошутил российский министр.

В ответ Лавров вручил своему коллеге из Мали картину со зданием МИД России.

Во время своего турне по странам Африки, Лавров уже посетил ЮАР, Эсватини, Анголе и Эритрее. В Мали министр запланировал переговоры с главой МИД Мали Абдулаем Диопом и президентом переходного периода Ассими Гойтой. В качестве тем для переговоров были названы региональная и международная ситуации, конфликт на Украине и детали предстоящих поставок российской пшеницы, удобрений и нефтепродуктов в Мали.

В ходе встречи Лавров также предложил Абдулайе Диопа нанести ответный визит в Россию.

Политика,Видео,Сергей Лавров,МИД России,
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