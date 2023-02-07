Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил меч такуба в качестве подарка во время поездки в Мали. Об этом сообщает РИА «Новости».
Оригинальный подарок Лавров получил от главы МИД Мали Абдулая Диопы. Последний выразил надежду, что Лавров точно запомнит такой подарок.
«Я буду держать его под рукой», – пошутил российский министр.
В ответ Лавров вручил своему коллеге из Мали картину со зданием МИД России.
Во время своего турне по странам Африки, Лавров уже посетил ЮАР, Эсватини, Анголе и Эритрее. В Мали министр запланировал переговоры с главой МИД Мали Абдулаем Диопом и президентом переходного периода Ассими Гойтой. В качестве тем для переговоров были названы региональная и международная ситуации, конфликт на Украине и детали предстоящих поставок российской пшеницы, удобрений и нефтепродуктов в Мали.
В ходе встречи Лавров также предложил Абдулайе Диопа нанести ответный визит в Россию.