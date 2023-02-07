Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил меч такуба в качестве подарка во время поездки в Мали . Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время своего турне по странам Африки, Лавров уже посетил ЮАР, Эсватини, Анголе и Эритрее. В Мали министр запланировал переговоры с главой МИД Мали Абдулаем Диопом и президентом переходного периода Ассими Гойтой. В качестве тем для переговоров были названы региональная и международная ситуации, конфликт на Украине и детали предстоящих поставок российской пшеницы, удобрений и нефтепродуктов в Мали.