В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
19 минут назад

Пушков предсказал наступление "конца истории" для Байдена

Газета.Ru

В общей сложности против кандидатуры президента США Джо Байдена на выборах 2024 года выступают 78 % американцев, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на результаты опроса Associated Press/NORC об отношении граждан США к планам главы государства идти на второй срок.

Пушков предсказал наступление "конца истории" для Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Похоже, для Байдена наступает «конец истории». А шансы кандидата от республиканцев на таком фоне стремительно растут», — написал Пушков.

Как указал сенатор, только 37 % демократов в США хотят видеть Байдена кандидатом в президенты от партии на выборах, что на 15% меньше схожего опроса, проведенного три месяца назад. Он также добавил, что лишь 23% сторонников Демпартии в возрасте до 45 лет поддерживают курс президента США на второй срок.

Ранее сообщалось, что Байден потерял поддержку большинства демократов для переизбрания в президенты.

Политика,Алексей Пушков,Джозеф Байден,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители