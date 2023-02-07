Пушков предсказал наступление "конца истории" для Байдена

В общей сложности против кандидатуры президента США Джо Байдена на выборах 2024 года выступают 78 % американцев, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков . Так в своем Telegram-канале он отреагировал на результаты опроса Associated Press/NORC об отношении граждан США к планам главы государства идти на второй срок.

Как указал сенатор, только 37 % демократов в США хотят видеть Байдена кандидатом в президенты от партии на выборах, что на 15% меньше схожего опроса, проведенного три месяца назад. Он также добавил, что лишь 23% сторонников Демпартии в возрасте до 45 лет поддерживают курс президента США на второй срок.