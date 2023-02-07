Названо условие для возобновления переговоров России и Украины

«Есть заявленные цели специальное военной операции: демилитаризация и денацификация Украины (...) и этих целей нужно достигать. Далее мы должны задать себе вопрос, в каком случае, в какой ситуации эти цели будут достигнуты. Они будут достигнуты в случае, если киевский режим прекратит свое существование, и Украина будет от него освобождена», — считает парламентарий.