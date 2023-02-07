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1 час назад

Названо условие для возобновления переговоров России и Украины

Lenta.ru

Переговоры с нынешней киевской властью не приведут к достижению целей российской военной операции на Украине, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил, почему, по его мнению, смена украинского руководства является единственным возможным условием для возобновления переговорного процесса.

Названо условие для возобновления переговоров России и Украины
Фото: ShutterstockShutterstock

«Есть заявленные цели специальное военной операции: демилитаризация и денацификация Украины (...) и этих целей нужно достигать. Далее мы должны задать себе вопрос, в каком случае, в какой ситуации эти цели будут достигнуты. Они будут достигнуты в случае, если киевский режим прекратит свое существование, и Украина будет от него освобождена», — считает парламентарий.

Таким образом, по его мнению, на данный момент у переговорного процесса между Россией и Украиной обозримых перспектив нет.

«В этом отношении мне не представляется, что нынешний украинский режим будет готов положить на переговорный стол те предложения, которые устроят Россию в контексте достижения целей по демилитаризации и денацификации Украины», — заявил Новиков.

Сейчас сложно прогнозировать, в какой момент будет возможно снова поднять вопрос о переговорных процессах, отметил он.

«Будет ли в Киеве со временем другая команда, произойдут ли там какие-то тектонические сдвиги в общественно-политической жизни, появится ли там гражданская активность — это сфера гадания (...) Пока эта ситуация не будет преодолена, нет возможности достигнуть наших целей в рамках переговоров», — заключил депутат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад не хочет переговорного процесса России и Украины, поэтому увел Киев с курса на дипломатическое урегулирование конфликта.

Позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что сейчас не время для переговоров с Россией.

Политика,Михаил Подоляк,Дмитрий Новиков,Сергей Лавров,МИД России,Комитет госдумы по международным делам,
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