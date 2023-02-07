Лавров прилетел в Мали

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел с визитом в Мали. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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В Бамако у Лаврова запланированы встречи с главой МИД Мали Абдулаем Диопом, а также президентом переходного периода Ассими Гойтой. Как ожидается, стороны обсудят региональную и международную ситуацию, в том числе события вокруг Украины. Отдельно будут обсуждаться практические аспекты предстоящих поставок в Мали российской пшеницы, удобрений и нефтепродуктов. Вслед за Мали российский министр посетит Мавританию и Судан.

Лавров посещает африканский континент уже второй раз с начала года. В конце января глава внешнеполитического ведомства побывал в ЮАР, Эсватини, Анголе и Эритрее.