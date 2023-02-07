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2 часа назад

Лавров прилетел в Мали

Lenta.ru

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел с визитом в Мали. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров прилетел в Мали
Фото: ТАССТАСС

В Бамако у Лаврова запланированы встречи с главой МИД Мали Абдулаем Диопом, а также президентом переходного периода Ассими Гойтой. Как ожидается, стороны обсудят региональную и международную ситуацию, в том числе события вокруг Украины. Отдельно будут обсуждаться практические аспекты предстоящих поставок в Мали российской пшеницы, удобрений и нефтепродуктов. Вслед за Мали российский министр посетит Мавританию и Судан.

Лавров посещает африканский континент уже второй раз с начала года. В конце января глава внешнеполитического ведомства побывал в ЮАР, Эсватини, Анголе и Эритрее.

5 февраля Лавров посетил Ирак, где встретился со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном, премьером Мухаммедом ас-Судани, президентом Абдель Латифом Рашидом, а также спикером парламента Мухаммедом Аль-Хальбуси и возглавляющим коалицию «Государство закона» бывшим премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики.

Политика,Фуад Хусейн,Нури аль-Малики,Сергей Лавров,МИД России,
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