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49 минут назад

Пушков прокомментировал идею Арестовича о создании из Украины Южной Кореи

Москва24иещё 7

Сенатор Совфеда Алексей Пушков назвал мысли советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о возможном "корейском сценарии" для Украины "политическим сном". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Пушков прокомментировал идею Арестовича о создании из Украины Южной Кореи
Фото: ТАССТАСС

"Южной Кореи по уровню жизни и развитию из Украины никак и никогда не получится. Это некий новый политический сон, новая мечта пост-майдана", – написал Пушков.

Сенатор также отметил, что подобный сценарий украинскому обществу предлагают люди, которые ищут свое место в будущей системе власти в стране. По его мнению, так они могут сформулировать для Украины "хоть какие-то перспективы".

Ранее Арестович заявил, что Украина может повторить "корейский сценарий". Он также предложил странам Запада сделать из Украины "Южную Корею в той части, что остается".

Политика,Алексей Арестович,Алексей Пушков,Совет Федерации,
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