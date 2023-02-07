Пушков прокомментировал идею Арестовича о создании из Украины Южной Кореи

Сенатор Совфеда Алексей Пушков назвал мысли советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о возможном "корейском сценарии" для Украины "политическим сном". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

" Южной Кореи по уровню жизни и развитию из Украины никак и никогда не получится. Это некий новый политический сон, новая мечта пост-майдана", – написал Пушков.

Сенатор также отметил, что подобный сценарий украинскому обществу предлагают люди, которые ищут свое место в будущей системе власти в стране. По его мнению, так они могут сформулировать для Украины "хоть какие-то перспективы".